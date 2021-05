Tim down in tutta Italia: cosa succede e cosa c’entra il razzo cinese (Di domenica 9 maggio 2021) Malfunzionamenti per Tim su rete fissa e mobile in tutta Italia nella notte della caduta libera del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B. I due eventi non sarebbero collegati, ma molti utenti hanno ipotizzato che a causare il down del network siano stati propri i detriti provenienti dal cielo. L’operatore telefonico e di servizi internet ha iniziato a dare problemi intorno alle 22 di sabato 8 maggio, con migliaia di segnalazioni provenienti da tutta Italia. La situazione è migliorata nelle ore, ma nella mattinata di domenica 9 maggio alcuni utenti hanno sperimentato ancora alcuni malfunzionamenti del servizio. Tim down in tutta Italia tra l’8 e il 9 maggio: oltre 30 mila segnalazioni In particolare il ... Leggi su quifinanza (Di domenica 9 maggio 2021) Malfunzionamenti per Tim su rete fissa e mobile innella notte della caduta libera delspazialeLunga Marcia 5B. I due eventi non sarebbero collegati, ma molti utenti hanno ipotizzato che a causare ildel network siano stati propri i detriti provenienti dal cielo. L’operatore telefonico e di servizi internet ha iniziato a dare problemi intorno alle 22 di sabato 8 maggio, con migliaia di segnalazioni provenienti da. La situazione è migliorata nelle ore, ma nella mattinata di domenica 9 maggio alcuni utenti hanno sperimentato ancora alcuni malfunzionamenti del servizio. Timintra l’8 e il 9 maggio: oltre 30 mila segnalazioni In particolare il ...

Advertising

zazoomblog : Residui problemi TIM il 9 maggio ma il down è ormai superato - #Residui #problemi #maggio #ormai - infoitscienza : Tim down in Italia: problemi di connessione internet per gli utenti - infoitscienza : Tim e Wind internet down 8 maggio 2021/ Connessioni ko in Italia: la situazione - XYZxyzY6 : RT @MaryCurl2: Bella la pubblicità ad #Amici20 di #Tim peccato che la rete di casa sia down da un’oretta ???? #timdown - JunkiesOnAHigh : Fa ridere come ci sia tim down in tendenza, ma per una volta il mio wifi funziona -