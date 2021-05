Strage in Afghanistan, due esplosioni davanti a una scuola di Kabul: almeno 50 morti e 100 feriti (Di domenica 9 maggio 2021) Nella giornata di ieri, sabato 8 maggio, due bombe sono state fatte esplodere davanti a una scuola femminile a Kabul, in Afghanistan, causando la morte di almeno 50 persone, e oltre 100 feriti. Si tratta del più sanguinoso attacco in Afghanistan in oltre un anno. L’esplosione è avvenuta nel distretto di Dasht-e-Barchi, abitato principalmente dalla minoranza sciita hazara, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per l’avvicinarsi della festa musulmana di Eid al-Fitr che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan, prevista per la prossima settimana. La scuola era un liceo frequentato da ragazzi e ragazze, che studiano in tre diverse fasce orarie, la seconda delle quali era quella delle ragazze. “La natura di una ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Nella giornata di ieri, sabato 8 maggio, due bombe sono state fatte esploderea unafemminile a, in, causando la morte di50 persone, e oltre 100. Si tratta del più sanguinoso attacco inin oltre un anno. L’esplosione è avvenuta nel distretto di Dasht-e-Barchi, abitato principalmente dalla minoranza sciita hazara, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per l’avvicinarsi della festa musulmana di Eid al-Fitr che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan, prevista per la prossima settimana. Laera un liceo frequentato da ragazzi e ragazze, che studiano in tre diverse fasce orarie, la seconda delle quali era quella delle ragazze. “La natura di una ...

Advertising

fanpage : Strage di studentesse in Afghanistan - emergency_ong : #Afghanistan #Esplosione vicino a una scuola femminile a #Kabul: al momento abbiamo già ricevuto 26 feriti, quasi t… - Agenzia_Italia : Orrore a Kabul, bomba a scuola fa strage di ragazze - walter63631215 : RT @fanpage: Strage di studentesse in Afghanistan - walter63631215 : RT @unoscribacchino: Strage di studentesse, oltre 50 morti a #Kabul. Ma per l'Europa resta un 'paese sicuro' dove rimpatriare i richiedent… -