Roma, i convocati di Fonseca per il Crotone (Di domenica 9 maggio 2021) L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di stasera alle 18.00 contro il Crotone. Tornano Juan Jesus e Reynolds. Questa la lista completa: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) L’allenatore della, Pauloha stilato la lista deiin vista della partita di stasera alle 18.00 contro il. Tornano Juan Jesus e Reynolds. Questa la lista completa: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

corgiallorosso : ?? I convocati di Fonseca per #RomaCrotone: out Smalling e Fazio - sportli26181512 : Convocati Roma: tornano Reynolds e Juan Jesus: L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha... - gilnar76 : #Roma-CROTONE, i convocati di Fonseca: out Smalling e Fazio #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma #Giallorossi #Rome… - ilRomanistaweb : #RomaCrotone, i convocati di #Fonseca Il tecnico portoghese ha inserito in lista 20 calciatori per la sfida alla s… - LoreSerafins : RT @forzaroma: #RomaCrotone, i convocati di Fonseca: out Fazio e Smalling, tre i Primavera #ASRoma -