Reggina-Frosinone, per la prima volta in Serie B toccherà ad un arbitro donna (Di domenica 9 maggio 2021) Reggina-Frosinone, in programma domani alle 14, sarà una partita storica: per la prima volta, in Serie B, ad arbitrare sarà una donna. Si tratta di Maria Marotta, 37 anni, di Sapri. Entrata nel mondo degli arbitri nel 2001, è internazionale dal 2016 e sta concludendo la sua terza stagione nella Can C. In C ha diretto 32 gare (7 espulsi e 7 rigori). Domenica scorsa è stata quarto ufficiale nella semifinale di ritorno dell’Uefa Women’s Champions League tra Chelsea e Bayern (finita 4-1). Quando, qualche mese fa, Stephanie Frappart diresse Juve-Dinamo Kiev di Champions League, la Marotta dichiarò: «Ora i tempi sono maturi anche da noi, anche se nulla è scontato. Avremo una donna arbitro in Serie A quando quell’arbitro lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021), in programma domani alle 14, sarà una partita storica: per la, inB, ad arbitrare sarà una. Si tratta di Maria Marotta, 37 anni, di Sapri. Entrata nel mondo degli arbitri nel 2001, è internazionale dal 2016 e sta concludendo la sua terza stagione nella Can C. In C ha diretto 32 gare (7 espulsi e 7 rigori). Domenica scorsa è stata quarto ufficiale nella semifinale di ritorno dell’Uefa Women’s Champions League tra Chelsea e Bayern (finita 4-1). Quando, qualche mese fa, Stephanie Frappart diresse Juve-Dinamo Kiev di Champions League, la Marotta dichiarò: «Ora i tempi sono maturi anche da noi, anche se nulla è scontato. Avremo unainA quando quell’lo ...

