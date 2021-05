Quelli che il calcio non va in onda: perché, il motivo (Di domenica 9 maggio 2021) perché oggi, domenica 9 maggio 2021, Quelli che il calcio non va in onda su Rai 2? La risposta è molto semplice: per chi non lo sapesse, quella di domenica scorsa è stata l’ultima puntata della stagione per il programma condotto da Luca, Paolo e Mia Ceran. Al loro posto sulla seconda rete Rai andrà infatti in onda il Giro d’Italia 2021, in programma dall’8 al 30 maggio. Per gli appassionati di Quelli che il calcio appuntamento dunque alla prossima stagione calcistica e televisiva con una possibile novità. Secondo quanto riporta TvBlog, lo storico programma comico di Rai 2 per la prossima stagione potrebbe cambiare orario e giorno della messa in onda. Dalla domenica pomeriggio al lunedì sera. Uno spostamento che trasformerebbe ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021)oggi, domenica 9 maggio 2021,che ilnon va insu Rai 2? La risposta è molto semplice: per chi non lo sapesse, quella di domenica scorsa è stata l’ultima puntata della stagione per il programma condotto da Luca, Paolo e Mia Ceran. Al loro posto sulla secrete Rai andrà infatti inil Giro d’Italia 2021, in programma dall’8 al 30 maggio. Per gli appassionati diche ilappuntamento dunque alla prossima stagione calcistica e televisiva con una possibile novità. Secondo quanto riporta TvBlog, lo storico programma comico di Rai 2 per la prossima stagione potrebbe cambiare orario e giorno della messa in. Dalla domenica pomeriggio al lunedì sera. Uno spostamento che trasformerebbe ...

