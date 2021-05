Programmi TV di stasera, domenica 9 maggio 2021. Fazio ospita Woody Allen (Di domenica 9 maggio 2021) Che Tempo Che Fa Rai1, ore 21.25: La Compagnia del Cigno 2 2×09 Segreti e menzogne: Le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà sono poco chiare e l’Ispettrice Modiano, chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l’innocenza del loro Maestro. 2×10 Lo strappo: L’amore molto spesso ha delle conseguenze dolorose e i ragazzi della Compagnia devono farne i conti. In particolare Robbo che deve confrontarsi con la libertà di Natasha e Rosario che soffre per le difficoltà della sua relazione con Anna. Mentre Barbara, con l’aiuto dei suoi Maestri e della Compagnia, trova la forza di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo, Luca sembra non avere più la voglia di combattere. Rai2, ore 21.00: The Rookie 3×04 Sabotaggio: Jackson si ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 maggio 2021) Che Tempo Che Fa Rai1, ore 21.25: La Compagnia del Cigno 2 2×09 Segreti e menzogne: Le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà sono poco chiare e l’Ispettrice Modiano, chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l’innocenza del loro Maestro. 2×10 Lo strappo: L’amore molto spesso ha delle conseguenze dolorose e i ragazzi della Compagnia devono farne i conti. In particolare Robbo che deve confrontarsi con la libertà di Natasha e Rosario che soffre per le difficoltà della sua relazione con Anna. Mentre Barbara, con l’aiuto dei suoi Maestri e della Compagnia, trova la forza di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo, Luca sembra non avere più la voglia di combattere. Rai2, ore 21.00: The Rookie 3×04 Sabotaggio: Jackson si ...

