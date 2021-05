Pippo Baudo contro Fedez | «Al suo discorso gli avrei spento le telecamere»

(Di domenica 9 maggio 2021) A una settimana dal discorso a favore del Ddl Zan pronunciato da Fedez durante il concerto del Primo Maggio, un conduttore di lungo corso come Pippo Baudo, che il prossimo 7 giugno compirà 85 anni, ci tiene a far sapere la sua, spiegando all’Adnkronos che, a parer suo, il rapper non ha seguito il buonsenso. «Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità» racconta Baudo, convinto che Fedez, facendo i nomi e cognomi degli esponenti della Lega che si erano macchiati di insulti omofobi e pubblicando la telefonata privata degli esponenti Rai che gli consigliavano di non farlo, abbia «esagerato».

è durissimo nei confronti di Fedez e del suo discorso al concertone del primo maggio ; secondo lo storico conduttore il gesto del rapper non è in alcun modo giustificabile, ma orma è tardi ...