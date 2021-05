Osimhen in volo, Immobile no (Di domenica 9 maggio 2021) Si ferma, forse definitivamente, la Lazio e decolla il Napoli con i quattro gol di La Spezia che possono lasciare una traccia decisiva nella corsa alla Champions. Seconda per una notte, la squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) Si ferma, forse definitivamente, la Lazio e decolla il Napoli con i quattro gol di La Spezia che possono lasciare una traccia decisiva nella corsa alla Champions. Seconda per una notte, la squadra ...

Advertising

sportli26181512 : #Osimhen in volo, #Immobile no - MangaRobby : Lancio lungo per Osimhen. L'azione prosegue e Di Lorenzo la mette in mezzo per Zielinski a due passi dalla porta, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen volo Osimhen in volo, Immobile no Si ferma, forse definitivamente, la Lazio e decolla il Napoli con i quattro gol di La Spezia che possono lasciare una traccia decisiva nella corsa alla Champions. Seconda per una notte, la squadra ...

Spezia - Napoli 1 - 4: dominio azzurro al "Picco", le pagelle Prima apre Zielinski, poi Osimhen da solo contro Provedel. Un secco uno - due che poi viene ... la difesa dei liguri è immobile, ed il nigeriano realizza la personale doppietta con una botta al volo ...

Osimhen in volo, Immobile no Corriere dello Sport.it Il sabato del fantacalcio: vola il Napoli, crolla la Lazio Nel sabato del fantacalcio si riprende subito il Napoli, mentre crolla la Lazio che dice addio alla Champions. Benissimo anche l'Inter.

Gattuso, la reazione al tweet di De Laurentiis dopo la vittoria con lo Spezia Gattuso, la reazione al tweet di De Laurentiis. Prima di salire sul bus che porta il Napoli via dallo stadio, si ferma a parlare con i suoi collaboratori. Tutto quello che è successo tra i due è acqua ...

Si ferma, forse definitivamente, la Lazio e decolla il Napoli con i quattro gol di La Spezia che possono lasciare una traccia decisiva nella corsa alla Champions. Seconda per una notte, la squadra ...Prima apre Zielinski, poida solo contro Provedel. Un secco uno - due che poi viene ... la difesa dei liguri è immobile, ed il nigeriano realizza la personale doppietta con una botta al...Nel sabato del fantacalcio si riprende subito il Napoli, mentre crolla la Lazio che dice addio alla Champions. Benissimo anche l'Inter.Gattuso, la reazione al tweet di De Laurentiis. Prima di salire sul bus che porta il Napoli via dallo stadio, si ferma a parlare con i suoi collaboratori. Tutto quello che è successo tra i due è acqua ...