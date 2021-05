Non è il Curriculum dello Studente a essere classista. È la scuola che spesso lo è (Di domenica 9 maggio 2021) Per chi non fosse particolarmente esperto di scuola, il “Curriculum dello Studente” non lo ha inventato il ministro Patrizio Bianchi, che ha dato solo attuazione ad una legge che lo prevede da 6 anni. Quindi tanto clamore dovrebbe riguardare semmai il perché fino ad adesso non si sia attuata una procedura prevista nelle legge 107 del 2015. Legge che con singolare modestia fu a suo tempo battezzata con il nome di “buona scuola” e che sollevò non poche critiche sulle quali non mi soffermo. Non ritengo però che l’istituzione del Curriculum dello Studente sia da annoverare fra gli aspetti perniciosi della legge. Tutti gli studenti hanno una cartella che li segue con la storia del loro percorso scolastico: indirizzi scolastici, pagelle, diplomi. Racconta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Per chi non fosse particolarmente esperto di, il “” non lo ha inventato il ministro Patrizio Bianchi, che ha dato solo attuazione ad una legge che lo prevede da 6 anni. Quindi tanto clamore dovrebbe riguardare semmai il perché fino ad adesso non si sia attuata una procedura prevista nelle legge 107 del 2015. Legge che con singolare modestia fu a suo tempo battezzata con il nome di “buona” e che sollevò non poche critiche sulle quali non mi soffermo. Non ritengo però che l’istituzione delsia da annoverare fra gli aspetti perniciosi della legge. Tutti gli studenti hanno una cartella che li segue con la storia del loro percorso scolastico: indirizzi scolastici, pagelle, diplomi. Racconta ...

Advertising

HuffPostItalia : Non è il Curriculum dello Studente a essere classista. È la scuola che spesso lo è - sessibruprofene : MA È VERO CHE IL CURRICULUM DELLO STUDENTE È DA FARE ENTRO OGGI???? IO E LA MIA CLASSE NON NE SAPEVAMO NULLA CAZZO #maturità2021 - il_Mib : @EBonaccorti Non trattenerti, hai un curriculum e una personalità così alte da poter ignorare ogni censura - carlettomatrone : @Renspy1 @matteosalvinimi Non sono spaventato ma incaxxxato a morte. Mio figlio e' dovuto espatriare in Australia c… - tomfsneck : @LoPsihologo nessuno apprezza il fatto che io non ti lascio il mio curriculum vitae -