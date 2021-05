MOVIOLA – Benevento-Cagliari | fallo di Asamoah su Viola | giusto non concedere rigore?

(Di domenica 9 maggio 2021) Episodio danel corso di. Tutto accade al minuto 84, conche anticipa nettamente. L’ex giocatore di Inter e Juventus affonda il tackle sul centrocampista, stendendolo in area di. Doveri inizialmente concede il penalty, salvo poi tornare sulla sua decisione in seguito a un controllo al Var. Tuttavia si può notare come ci sia un evidente contatto tra le ginocchia dei due giocatori: un penalty che in sostanza si doveva dare in favore dei sunniti e che, di conseguenza, avrebbe potuto cambiare la storia di questa lotta salvezza. SportFace.

Allo stadio Vigorito, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio "Vigorito", Benevento e Cagli ...