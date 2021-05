Masters 1000 Madrid, sfuma il sogno di Matteo Berrettini: Alexander Zverev trionfa in finale (Di domenica 9 maggio 2021) Foto di Rodrigo Jimenez / Epa / Ansa Alexander Zverev vince in tre set la finale del Masters 1000 di Madrid: il sogno di Matteo Berrettini sfuma sul più bell0, l’azzurro sconfitto in rimonta Maggio è il mese dei grandi tornei di tennis. Prima degli Internazionali di Roma e del seguente Roland Garros, tocca al Mutua Madrid Open ospitare i big del tennis mondiale. Sulla terra rossa della capitale spagnola si sfidano due giovani talenti pronti a dominare il futuro ATP, Alexander Zverev e Matteo Berrettini. Il tedesco sa già come si vince sul rosso della ‘Caja Magica’, dopo aver trionfato nel 2018 in una delle sue 3 vittorie di un ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Foto di Rodrigo Jimenez / Epa / Ansavince in tre set la finale deldi: ildisul più bell0, l’azzurro sconfitto in rimonta Maggio è il mese dei grandi tornei di tennis. Prima degli Internazionali di Roma e del seguente Roland Garros, tocca al MutuaOpen ospitare i big del tennis mondiale. Sulla terra rossa della capitale spagnola si sfidano due giovani talenti pronti a dominare il futuro ATP,. Il tedesco sa già come si vince sul rosso della ‘Caja Magica’, dopo averto nel 2018 in una delle sue 3 vittorie di un ...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - Eurosport_IT : Matteo, solo applausi per te ???? A Madrid vince Zverev in tre set (6-7 6-4 6-3) e vince il suo 4° titolo 1000 in ca… - LucaLelli76 : RT @Eurosport_IT: Matteo, solo applausi per te ???? A Madrid vince Zverev in tre set (6-7 6-4 6-3) e vince il suo 4° titolo 1000 in carriera… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Berrettini, delusione dopo il k.o a Madrid: 'Tornerò qui per vincere. Adesso Roma' -