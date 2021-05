Luperini: “Gol in rovesciata? Non il primo, vogliamo far bene. Ringrazio i tifosi, che accoglienza…” (Di domenica 9 maggio 2021) Missione compiuta.Il Palermo batte con scioltezza il Teramo e stacca il pass per il turno successivo dei play-off. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", il centrocampista Gregorio Luperini - autore del gol del 2-0 - ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero."Gol? È stato bello ma non è la mia prima volta in rovesciata, stiamo bene e siamo in fiducia. Sono molto contento e il gol lo dedico alla mia ragazza che non vedo da tanto e chiaramente anche alla mia mamma. Siamo molto soddisfatti per la prestazione. Siamo concentrati e i risultati lo dimostrano, bisogna essere tranquilli. Siamo sicuri che mercoledì giocheremo contro una squadra forte al di là di chi incontreremo, noi dobbiamo dare tutto e vedere cosa accade. ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Missione compiuta.Il Palermo batte con scioltezza il Teramo e stacca il pass per il turno successivo dei play-off. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", il centrocampista Gregorio- autore del gol del 2-0 - ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero."Gol? È stato bello ma non è la mia prima volta in, stiamoe siamo in fiducia. Sono molto contento e il gol lo dedico alla mia ragazza che non vedo da tanto e chiaramente anche alla mia mamma. Siamo molto soddisfatti per la prestazione. Siamo concentrati e i risultati lo dimostrano, bisogna essere tranquilli. Siamo sicuri che mercoledì giocheremo contro una squadra forte al di là di chi incontreremo, noi dobbiamo dare tutto e vedere cosa accade. ...

