L’arena del Colosseo di Roma ricostruita entro il 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) A, il Ministero della Cultura italiano ha appena svelato un progetto per la ricostruzione deldel. Si propone di ricreare un pavimento, rimovibile, realizzato con doghe di legno, sopra i ruderi dei passaggi sotterranei attualmente aperti. “Iltornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità deldal c, come è stato per secoli sino a fine ‘800. Questo piano permetterà ai visitatori, ai turisti, ai cittadini, di osservare ildal c, come si vede da secoli. Fino al 1.800 c’era un pavimento in questa arena“, sottolinea Dario Franceschini, Ministro della ...