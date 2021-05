La Roma di Mourinho: da De Gea a Matic, le strategie sul mercato (Di domenica 9 maggio 2021) Le aspettative sono alte anche in vista della prossima sessione di mercato, perché i Friedkin hanno creato le premesse di un futuro ambizioso. Esisteva una Roma A. M., ante Mourinho , e ne esisterà un'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) Le aspettative sono alte anche in vista della prossima sessione di, perché i Friedkin hanno creato le premesse di un futuro ambizioso. Esisteva unaA. M., ante, e ne esisterà un'...

Advertising

tancredipalmeri : E quindi Zidane rischia di fare ad Allegri alla Juventus quello che Mourinho ha fatto a Sarri alla Roma - CorSport : A #Roma nasce il gelato “#SpecialOne” e #Mourinho sceglie i gusti ?? - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ziozetti : @Kataklinsmann L'articolo su Roma-Manchester United sulla Gazzetta era a pagina 9. Prima articoli su Eriksen, Mourinho e Florenzi. - romaforever_it : La Roma di Mourinho: da De Gea a Matic, le strategie sul mercato -