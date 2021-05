Grassadonia: “Mia figlia strattonata e presa a calci. Ora basta. Li aspetto in taxi a Pescara” (Di domenica 9 maggio 2021) Amarezza e rabbia, è questo lo stato d’animo di Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara, dopo le aggressioni che la sua famiglia ha subito a Salerno. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, rilasciate a Salerno Today. “Una vergogna. Mia figlia è stata strattonata e presa a calci. Adesso basta. I miei familiari prenderanno un taxi e andranno via, anzi scapperanno via. Li aspetto in Abruzzo. basta, adesso basta”. FOTO: Twitter Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Amarezza e rabbia, è questo lo stato d’animo di Gianluca, tecnico del, dopo le aggressioni che la sua famiglia ha subito a Salerno. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, rilasciate a Salerno Today. “Una vergogna. Miaè stata. Adesso. I miei familiari prenderanno une andranno via, anzi scapperanno via. Liin Abruzzo., adesso”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

