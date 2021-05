Gianni Iapichino ex marito Fiona May | la fine di una storia | “Uno shock”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Iapichino

... acquisì la cittadinanza italiana dopo il matrimonio con, astista e multiplista toscano, avvenuto nel 1994, dal quale si è separata nell'estate di dieci anni fa. Dal loro amore sono ...Figlia di Fiona May e, rispettivamente lunghista e astista, Larissa ha ereditato dai genitori la passione e l'amore per lo sport. Un dono che abbinato a tanto allenamento ha dato i ...Hanno avuto una storia lunga e importante l'atleta Fiona May e l'ex marito Gianni Iapichino, che si è però ormai conclusa da diverso tempo.Fiona May, vita privata: età, altezza e peso della sportiva ospite di Amadeus a Soliti Ignoti Come ogni giorno anche nella puntata di questa sera 9 maggio ...