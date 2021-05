F1, orario d’inizio gara e su che canale vederla in tv: programma GP Spagna, guida Sky e TV8 (Di domenica 9 maggio 2021) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Montmelò, posizionato a pochi chilometri da Barcellona, si annuncia battaglia con 25 punti pesanti in palio. Partiranno davanti a tutti Lewis Hamilton e Max Verstappen, ancora una volta l’uno a fianco all’altro in prima fila, per festeggiare nel migliore dei modi possibili la 100esima pole position della straordinaria carriera dell’inglese. In seconda fila troviamo Valtteri Bottas ed un ottimo Charles Leclerc, in grado di sopravanzare Esteban Ocon, Carlos Sainz ed un deluso Sergio Perez. Solamente nono Lando Norris, mentre è decimo Fernando Alonso. Ci attende una gara nella quale le gomme faranno la differenza (con una o due soste possibili) mentre i sorpassi saranno davvero complicati, contando che curva 10 è stata ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Montmelò, posizionato a pochi chilometri da Barcellona, si annuncia battaglia con 25 punti pesanti in palio. Partiranno davanti a tutti Lewis Hamilton e Max Verstappen, ancora una volta l’uno a fianco all’altro in prima fila, per festeggiare nel migliore dei modi possibili la 100esima pole position della straordinaria carriera dell’inglese. In seconda fila troviamo Valtteri Bottas ed un ottimo Charles Leclerc, in grado di sopravanzare Esteban Ocon, Carlos Sainz ed un deluso Sergio Perez. Solamente nono Lando Norris, mentre è decimo Fernando Alonso. Ci attende unanella quale le gomme faranno la differenza (con una o due soste possibili) mentre i sorpassi saranno davvero complicati, contando che curva 10 è stata ...

