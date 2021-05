È dovere e non solo diritto del lavoratore informarsi sulla normativa e sui propri diritti e doveri. Sentenza (Di domenica 9 maggio 2021) Commentiamo ora una interessante Sentenza della Corte dei Conti 168/2021 della Regione Toscana con la quale si condanna una lavoratrice della scuola a restituire lo stipendio percepito in relazione al superamento del periodo di comporto dove si affermano principi interessanti sui doveri del lavoratore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 maggio 2021) Commentiamo ora una interessantedella Corte dei Conti 168/2021 della Regione Toscana con la quale si condanna una lavoratrice della scuola a restituire lo stipendio percepito in relazione al superamento del periodo di comporto dove si affermano principi interessanti suidel. L'articolo .

Advertising

gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - orizzontescuola : È dovere e non solo diritto del lavoratore informarsi sulla normativa e sui propri diritti e doveri. Sentenza - RB18991 : @Iperbole_ Ma tu puoi fare quello che vuoi nessuno te lo vieta é un tuo diritto. Tuo dovere é non sbattere in galer… - francorosace : RT @Lucrezi97533276: Neanche la ministra per le pari opportunità e la famiglia si è sentita in dovere di intervenire ... il suo silenzio ci… - mau1973to : @Giandom84354994 @osservando001 Non abbiamo bisogno di questa gentaglia. Spero che il vaccino faccia il suo dovere -