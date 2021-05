Daydreamer | anticipazioni 10-14 maggio 2021 | Aziz lascia la città

(Di domenica 9 maggio 2021)Prima del gran finale, saranno tanti i personaggi di– Le Ali del Sogno che si congederanno in anticipo dai telespettatori. Il primo saràDivit (Ahmet Somers), il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). Stanco degli eterni contrasti tra l’ex moglie Huma (Ipek Tenolcay) e la fidanzata Mihriban (Sevinc Erbulak), l’uomo prenderà infatti la decisione dire Istanbul e concedersi un lungo periodo all’estero, che lo porterà a non apparire più nella telenovela turca. Ecco ledella soap, che andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 13alle 16.45 su Canale 5.lunedì 10Emre conta sull’appoggio di Muzaffer ...

L'appuntamento conè per lunedì 10 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale5. I ragazzi della Fikri Harika stanno lavorando alacremente al nuovo progetto pubblicitario. Leyla e CeyCey hanno ...del 14 maggio: Sanem litiga con Can a causa di Ayca Gli spoiler della puntata del famoso sceneggiato che i telespettatori di Canale 5 seguiranno venerdì 14 maggio 2021, ...Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can non riuscirà a ricordare l'amore per Sanem e la ragazza sconfortata, lascerà la Fikri Harika ...Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 10 maggio 2021, in onda su Canale5. Emre cerca di ingannare CeyCey, coinvolgendo Muzaffer per costringerlo a lasciare casa Aydin.