Cristina Chiabotto presenta la sua Luce | ' Io e papà ti amiamo già tantissimo'

Advertising

zazoomblog : Cristina Chiabotto è diventata mamma! - #Cristina #Chiabotto #diventata #mamma! - solops : Cristina Chiabotto è diventata mamma, venerdì 7 maggio è nata Luce - zazoomblog : Cristina Chiabotto è mamma festeggia dando l’annuncio della nascita della figlia (Foto) - #Cristina #Chiabotto… - quotidianopiem : Cristina Chiabotto è diventata mamma, venerdì 7 maggio è nata Luce - QCanavese : FIOCCO ROSA - Benvenuta Luce, figlia di Cristina Chiabotto e Marco Roscio. L'annuncio su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Finalmente è diventata mamma. E proprio nel giorno dedicato a tutte le madriannuncia su Instagram di aver dato alla luce la piccola Luce il 7 maggio: 'Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo'. La conduttrice ed ex Miss Italia ...è diventata mamma. La ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlie e lo ha annunciato ai followers con una foto su Instagram. 'Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papà ...Cristina Chiabotto è diventata mamma. La ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlie e lo ha annunciato ai followers con una foto su Instagram. «Benvenuta amore, ...Finalmente è diventata mamma. E proprio nel giorno dedicato a tutte le madri Cristina Chiabotto annuncia su Instagram di aver dato alla luce la piccola Luce il 7 maggio: "Benvenuta amore. Sei la ...