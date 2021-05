Cristina Chiabotto mamma | è arrivata la piccola Luce Maria

Leggi su vanityfair

(Di domenica 9 maggio 2021) Ecco la sua bambina! Cristina Chiabotto ha scelto Instagram per dare l’annuncio dell’arrico della piccola Luce Maria, condividendo una foto della manina: «Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo. Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma».