Coronavirus | a Parma 86 casi e un decesso

ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: +134 casi a Parma, due decessi - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus, a Parma 109 nuovi casi e un decesso - RosannaVaroli : Coronavirus e scuole a Parma: salgono a 29 i focolai registrati nell'ultimo monitoraggio - rep_parma : Coronavirus e scuole a Parma: salgono a 29 i focolai registrati nell'ultimo monitoraggio [aggiornamento delle 14:32] - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: +140 casi a Parma, un nuovo decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Parma

ParmaToday

Sono 86 i casi diche si sono registrati anelle ultime 24 ore. Si registra purtroppo un decesso, un uomo di 69 anni. Resta invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14. I ...ha celebrato la Giornata mondiale della Croce Rossa con una serie di appuntamenti, organizzati ... in prima fila anche durante l'emergenzaSono 492 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 417.480 malati. Sono tre le vittime, per un totale di 11.423 da inizio pandemia. Il bollettino ...Si aprono questa sera a mezzanotte le prenotazioni del vaccino antiCovid per la fascia d'età dai 50 ai 59 anni (nati tra il 1962 e il 1971) attraverso la piattaforma di Poste italiane. E sempre da dom ...