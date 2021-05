CDC: rischio di infettarsi di covid attraverso le tracce di virus rimaste sulle superfici è pari a meno di 1 su 10.000. (Di domenica 9 maggio 2021) Abbiamo passato i primi mesi di pandemia a detergere accuratamente generi alimentari e buste della spesa. A passare salviette imbevute di alcol su maniglie, tavoli e display del cellulare – persino a disinfettare l’asfalto. Ma quella che passa per le superfici non è la via di trasmissione privilegiata del SARS-CoV-2. Con il passare del tempo è parso chiaro che il coronavirus della covid si diffonde soprattutto per via aerea, attraverso le goccioline più spesse o sottili (droplets e aerosol) emesse anche solo quando parliamo. Ora i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) statunitensi quantificano in modo più preciso il rischio di contrarre la covid-19 attraverso le mani sporche portate al naso, agli occhi e alla bocca. Ogni contatto con una ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Abbiamo passato i primi mesi di pandemia a detergere accuratamente generi alimentari e buste della spesa. A passare salviette imbevute di alcol su maniglie, tavoli e display del cellulare – persino a disinfettare l’asfalto. Ma quella che passa per lenon è la via di trasmissione privilegiata del SARS-CoV-2. Con il passare del tempo è parso chiaro che il coronadellasi diffonde soprattutto per via aerea,le goccioline più spesse o sottili (droplets e aerosol) emesse anche solo quando parliamo. Ora i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) statunitensi quantificano in modo più preciso ildi contrarre la-19le mani sporche portate al naso, agli occhi e alla bocca. Ogni contatto con una ...

