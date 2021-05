Amici, guerra per la Celentano: due allieve litigano per lei (Di lunedì 10 maggio 2021) Alessandra Celentano è stato il centro di una accesa discussione tra due ex allieve della scuola di Amici. Solo pochi mesi fa Agata Reale ha pubblicato una lettera pubblica dando libero sfogo al suo pensiero, criticando le metodologie d’insegnamento della maestra. Oggi è scesa in campo per controbattere un’altra ballerina e… Scontro tra ex allieve della scuola di Amici… Agata Reale, ex allieva della scuola di Amici solo qualche mese fa ha criticato apertamente lo stile d’insegnamento della maestra Celentano, ritenendola fin troppo “sincera” a tratti brusca nei riguardi dei ragazzi. La sua lettera ha fatto molto discutere, tantissimi le hanno dato ragione condividendo il suo pensiero, altri invece hanno difeso a spada tratta la Celentano, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Alessandraè stato il centro di una accesa discussione tra due exdella scuola di. Solo pochi mesi fa Agata Reale ha pubblicato una lettera pubblica dando libero sfogo al suo pensiero, criticando le metodologie d’insegnamento della maestra. Oggi è scesa in campo per controbattere un’altra ballerina e… Scontro tra exdella scuola di… Agata Reale, ex allieva della scuola disolo qualche mese fa ha criticato apertamente lo stile d’insegnamento della maestra, ritenendola fin troppo “sincera” a tratti brusca nei riguardi dei ragazzi. La sua lettera ha fatto molto discutere, tantissimi le hanno dato ragione condividendo il suo pensiero, altri invece hanno difeso a spada tratta la, ...

Advertising

MarinaPanciroli : Wknd: Una mia amica mi ha chiesto di andare al mare e io rispondo “che bello magari ma ho un po’ di cose organizzat… - PetraccaMassimo : @maulib72 Zitti non ditelo. Sono alleati amici e libratori. Bisogna volergli bene ed amarli all'infinito. Ci hanno… - Original_LF : @VizTheWiz2 Lo dicevano pure gli Americani in Vietnam. La guerra contro la guerriglia casa casa è difficile. E farl… - rattacessa : Raga io non seguo Amici ma vedo in tl gente che si sta organizzando con tempmail per la finale e mi sono venuti i flashback di guerra - GSitaly : @ilgiornale Auguro ai nostri amici russi e all'intero popolo serbo, che ha sempre combattuto contro ogni tipo di to… -