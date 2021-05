Violenta lite a Roma | prende a bottigliate e ferisce un ragazzo

(Di sabato 8 maggio 2021) Prima laanimata, poi l’aggressione a “suon” di bottiglia. E’ successo ieri, intorno alle 15.40, quando una pattuglia in servizio della Polizia Locale diCapitale, Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), in transito su via Casilina, in zona Torre Gaia, ha notato due uomini che stavano discutendo. Poi, uno dei due ha ferito l’altro al braccio con un collo di bottiglia rotto. Leggi anche:. Si affuzzano in strada, intervengono 13 pattuglie della polizia: due arresti e un agente contuso Laanimata e l’aggressione La colluttazione è avvenuta tra due cittadini di nazionalità gambiana , il ferito di 26 anni e l’aggressore di 24 anni. Considerata la copiosa perdita di sangue dal braccio, gli agenti hanno soccorso immediatamente l’uomo, facendo intervenire prontamente il personale medico, che lo ...

