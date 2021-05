Uomini e Donne: la data della scelta di Giacomo Czerny (Di sabato 8 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Con il programma agli sgoccioli, il 28 maggio l’ultima puntata, il prossimo a scegliere sarà Giacomo? Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Siamo partiti con il conto alla rovescia per la fine della stagione del programma, fine che quest’anno arriverà prima del solito, venerdì 28 maggio. La motivazione dietro questa Leggi su 2anews (Di sabato 8 maggio 2021), anticipazioni. Con il programma agli sgoccioli, il 28 maggio l’ultima puntata, il prossimo a scegliere sarà? Arrivano le ultime anticipazioni di. Siamo partiti con il conto alla rovescia per la finestagione del programma, fine che quest’anno arriverà prima del solito, venerdì 28 maggio. La motivazione dietro questa

Advertising

pisto_gol : Dall’inizio del 2021, sono 38 le vittime di femminicidio. Mogli, fidanzate, compagne, uccise senza pietà da uomini… - vaticannews_it : #8maggio #Vaticano Una mattinata insieme ai 300 uomini, donne, giovani, anziani, in fila per la prima dose di Pfize… - poliziadistato : #8maggio Giornata mondiale #CroceRossa e #MezzalunaRossa Insieme, specialmente nell'ultimo anno segnato dal… - MariaC_Pisani : ?? Quale #Europa vogliamo da qui ai prossimi anni? Quale ruolo avranno i #giovani, uomini e donne, nel rilancio del… - MazzaliVanna : RT @ANPIRomaPosti: “Uccidevano senza distinzione,uomini,donne,bambini.” A #Szczebrzeszyn in #Polonia,l’#8maggio 1942 la #Gestapo massacrò… -