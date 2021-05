Un'artista che ha portato avanti il suo percorso nonostante tutto e tutti. Un esempio per tutte (Di sabato 8 maggio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il titolo della mostra mi ha ovviamente incuriosito: Le donne di Dante. Cleopatra, Medea, Francesca da Rimini, Eva, Beatrice, Santa Lucia: le figure femminili della Divina Commedia, dipinte su lenzuola con tratti rapidi e colori dal bianco e nero ai rossi accesi. Non conoscevo l’autrice: Maria Micozzi, pittrice milanese, che esporrà le opere alla Villa Reale di Monza. Maria non ha avuto una vita semplice. In campo artistico è autodidatta: la famiglia non le ha mai permesso di coltivare le sue passioni, l’arte e la filosofia. Finiti gli studi liceali si è trasferita a Milano dalle Marche per frequentare la facoltà di matematica, che non aveva scelto. Mentre lavorava (seguiva la parte commerciale della ditta di estrusione dell’alluminio fondata con il marito) si è fatta notare per varie scenografie teatrali nella Roma degli ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il titolo della mostra mi ha ovviamente incuriosito: Le donne di Dante. Cleopatra, Medea, Francesca da Rimini, Eva, Beatrice, Santa Lucia: le figure femminili della Divina Commedia, dipinte su lenzuola con tratti rapidi e colori dal bianco e nero ai rossi accesi. Non conoscevo l’autrice: Maria Micozzi, pittrice milanese, che esporrà le opere alla Villa Reale di Monza. Maria non ha avuto una vita semplice. In campo artistico è autodidatta: la famiglia non le ha mai permesso di coltivare le sue passioni, l’arte e la filosofia. Finiti gli studi liceali si è trasferita a Milano dalle Marche per frequentare la facoltà di matematica, che non aveva scelto. Mentre lavorava (seguiva la parte commerciale della ditta di estrusione dell’alluminio fondata con il marito) si è fatta notare per varie scenografie teatrali nella Roma degli ...

Ultime Notizie dalla rete : artista che L'FBI pubblica il dossier su Kurt Cobain Le lettere avvalorano l' ipotesi che l'artista non si sia suicidato ma sia stato vittima di un omicidio . Un'interessante corrispondenza inclusa nella raccolta è la risposta a una lettera scritta all'...

Anna Tatangelo e le ballerine, "un'esplosione di sensi": il video da brividi di "Serenata", mai vista così Il ballo che l'artista mette in scena durante la canzone insieme alle sue ballerine è super sensuale . Non c'è alcun dubbio che anche questa canzone, com 'Guapo' feat. Geolier e 'Fra me e te' feat. ...

Quello che Fedez non vi dice sul ddl Zan Abbiamo già provato a dare a Federico Lucia, in arte Fedez, una breve lezione di democrazia sul rispetto delle opinioni altrui. Dunque partiamo dal presupposto che il cantante e i suoi paladini abbian ...

