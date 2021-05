Un razzo non è solo un razzo. Gli effetti in Iran degli attacchi alle basi irachene (Di sabato 8 maggio 2021) Negli ultimi cinque giorni tre basi militari irachene che ospitano soldati occidentali (ovvero americani) sono state colpite dal lancio di razzi simili ai Katiuscia. Armi di dimensioni e forza medio-piccola, precisone scarsa, facile utilizzo e trasporto: difficilmente producono danni importanti, ma hanno come effetto quello di mettere pressione e creare tensione. A usarle sono solitamente milizie sciite irachene collegate ai Pasdaran. Quando tre giorni fa le forze di sicurezza irachene hanno ritrovato i lanciatori usati per sparare quattro razzi contro la base Balad (64 chilometri a nord di Baghdad) sui mortai da 107mm c’erano sticker con la faccia di Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis. Il primo, un generale Iraniano dall’aurea epica, vicinissimo alla Guida Suprema, ideatore e gestore del piano ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) Negli ultimi cinque giorni tremilitariche ospitano soldati occidentali (ovvero americani) sono state colpite dal lancio di razzi simili ai Katiuscia. Armi di dimensioni e forza medio-piccola, precisone scarsa, facile utilizzo e trasporto: difficilmente producono danni importanti, ma hanno come effetto quello di mettere pressione e creare tensione. A usarle sono solitamente milizie sciitecollegate ai Pasdaran. Quando tre giorni fa le forze di sicurezzahanno ritrovato i lanciatori usati per sparare quattro razzi contro la base Balad (64 chilometri a nord di Baghdad) sui mortai da 107mm c’erano sticker con la faccia di Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis. Il primo, un generaleiano dall’aurea epica, vicinissimo alla Guida Suprema, ideatore e gestore del piano ...

