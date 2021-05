Ue | Bernini | ‘Sure va esteso insieme a debito comune’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La lotta alla disoccupazione e alle disuguaglianze deve essere la nuova bussola comunitaria dopo i passi avanti fatti per affrontare le conseguenze del Covid, e proprio in questa direzione vanno le parole di Draghi e di altri leader al termine del vertice di Oporto”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.