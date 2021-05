Superlega, Infantino: “Sosteniamo la Uefa, ma iniziamo un dialogo costruttivo” (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono stato molto chiaro in merito alla mia posizione e a quella della Fifa su questo argomento. Sosteniamo la Uefa nel suo rifiuto alla Superlega. Siamo contrari e ci opporremo sempre a qualsiasi competizione non faccia parte della struttura internazionale del calcio e che minacci l’unità e la solidarietà che dovrebbero sempre esistere nella piramide calcistica. Detto questo, è anche mio obbligo mediare tra le parti in modo che inizi un dialogo profondo e costruttivo alla ricerca di soluzioni positive. Bisogna affrontare insieme i problemi del calcio”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘As’ a proposito dello scontro tra l’Uefa e i club che non hanno abbandonato il progetto ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono stato molto chiaro in merito alla mia posizione e a quella della Fifa su questo argomento.lanel suo rifiuto alla. Siamo contrari e ci opporremo sempre a qualsiasi competizione non faccia parte della struttura internazionale del calcio e che minacci l’unità e la solidarietà che dovrebbero sempre esistere nella piramide calcistica. Detto questo, è anche mio obbligo mediare tra le parti in modo che inizi unprofondo ealla ricerca di soluzioni positive. Bisogna affrontare insieme i problemi del calcio”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianniin una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘As’ a proposito dello scontro tra l’e i club che non hanno abbandonato il progetto ...

