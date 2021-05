Shorta | recensione | A C A D All Cops Are Danish

(Di sabato 8 maggio 2021)di, adrenalinico film danese arrivato su Amazon Prime Video dopo l'esordio alla Mostra di Venezia 2020. Con ladi, presentato in concorso all'interno della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra di Venezia 2020 (e ora, dopo essere stato selezionato anche a Zurigo e Rotterdam, su Amazon Prime Video prima di approdare in edizione fisica), torniamo a parlare del cinema danese, spesso molto interessante proprio quando si addentra nei territori di genere, con storie tendenti al poliziesco. Tale è stato il caso, sempre nel 2020, alla Berlinale con Wildland, e lo è anche con questa nuova opera prima che mescola stilemi action e riflessione sociale molto attuale, facendo il più possibile con un budget modesto …

Advertising

UniMoviesBlog : #Shorta è un poliziesco ispirato a fatti realmente accaduti. Il film è diretto dai registi danesi Anders Ølholm e F… - 3cinematographe : LA nostra recensione di #Shorta, disponibile su Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : Shorta recensione

Movieplayer.it

Con ladi, presentato in concorso all'interno della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra di Venezia 2020 (e ora, dopo essere stato selezionato anche a Zurigo e Rotterdam, su ..." in Arabico "polizia" " é una storia cruda e densa, quasi senza scrupoli e a tratti brutale. Pietre e bottiglie volano in aria, le sparatorie e i combattimenti corpo a corpo sono l'unica ...Recensione di Shorta, adrenalinico film danese arrivato su Amazon Prime Video dopo l'esordio alla Mostra di Venezia 2020. Con la recensione di Shorta, presentato in concorso all'interno della Settiman ...Shorta è un poliziesco ispirato a fatti realmente accaduti. Il film è diretto dai registi danesi Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid. Questa è la recensione.