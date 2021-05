Serie A, c’è Inter-Sampdoria: le formazioni ufficiali (Di sabato 8 maggio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria, match della 35a giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Sampdoria nella sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Match di andata vinto dai blucerchiati per 2 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Claudio Ranieri, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu,6 de Vrij, 9 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Ledi, match della 35a giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponella sedicesima giornata del girone di ritorno dellaA 2020/2021. Match di andata vinto dai blucerchiati per 2 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Claudio Ranieri, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu,6 de Vrij, 9 ...

