Roma | Fonseca | Settimo posto? Dobbiamo giocare per difendere la maglia

Advertising

FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - LAROMA24 : Trigoria: conferenza stampa di Fonseca pre Roma-Crotone 08.05.21 #AsRoma - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Fonseca 'dobbiamo giocare per difendere la maglia' Il tecnico esorta la squadra: 'Darboe titolare col Crotone' - sportli26181512 : Roma-Crotone, Fonseca: 'Darboe titolare. Infortuni? Problema generale': L'allenatore giallorosso presenta la sfida… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

, 8 maggio 2021 " " Chi rappresenta ladeve giocare per vincere e difendere questa maglia". Parola dell'allenatore Paulo, che nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Crotone parla del l'arduo compito di ...Paulonon svela il suo futuro e non mettere in difficoltà il club quando gli gli viene chiesto se la squadra avrà bisogno di tre o quattro titolari per corsa Champions : 'Non posso fare questa ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...La lunga disavventurea del Crotone è terminata nel match con l’Inter, tra le proprie mura: retrocessione con quattro giornate di anticipo, con l’interrogativo “perché è accaduto’”. La mente di chi ha ...