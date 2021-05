“Prendi questa mano zingara”: primo post di Iva Zanicchi dopo aver abbandonato lo studio dell’Isola (Di sabato 8 maggio 2021) Durante la puntata di ieri sera de l’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare lo studio per recarsi immediatamente al pronto soccorso. E’ stato lei stesso a spiegarlo, dopo uno stacco pubblicitario (durante il quale la cantante e noto volto tv ha sentito il proprio medico che le ha consigliato di passare al pronto soccorso e di tornare a casa): “Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”. Come sta Iva Zanicchi? Il primo post dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 Innanzitutto, bisogna spiegare la ragione per cui Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare lo studio ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) Durante la puntata di ieri sera de l’Isola dei Famosi, Ivaè stata costretta ad abbandonare loper recarsi immediatamente al pronto soccorso. E’ stato lei stesso a spiegarlo,uno stacco pubblicitario (durante il quale la cantante e noto volto tv ha sentito il proprio medico che le ha consigliato di passare al pronto soccorso e di tornare a casa): “Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”. Come sta Iva? Ildell’opinionistadei Famosi 2021 Innanzitutto, bisogna spiegare la ragione per cui Ivaè stata costretta ad abbandonare lo...

