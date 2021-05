Lotta, Preolimpico Sofia 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, italiani in gara 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Restano 12 posti da assegnare alle Olimpiadi nella Lotta ed oggi si completerà il quadro dei Paesi qualificati: sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili, e così restano soltanto due pass a disposizione in ciascuna delle 6 categorie di peso olimpiche della Lotta greco-romana, che verranno assegnati nella terza giornata del torneo su base mondiale che proseguirà a Sofia, in Bulgaria, oggi, sabato 8 maggio. I pass olimpici verranno assegnati, come già avvenuto nelle prime due giornate per lo stile libero e la Lotta femminile, a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni: anche la greco-romana dunque regalerà ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi. Saranno quattro oggi gli azzurri che tenteranno di conquistare ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Restano 12 posti da assegnare alle Olimpiadi nellaedsi completerà il quadro dei Paesi qualificati: sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili, e così restano soltanto due pass a disposizione in ciascuna delle 6 categorie di peso olimpiche dellagreco-romana, che verranno assegnati nella terza giornata del torneo su base mondiale che proseguirà a, in Bulgaria,, sabato 8. I pass olimpici verranno assegnati, come già avvenuto nelle prime due giornate per lo stile libero e lafemminile, a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni: anche la greco-romana dunque regalerà ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi. Saranno quattrogli azzurri che tenteranno di conquistare ...

Ilaria335 : RT @Coninews: ?? SUPER ABRAHAM ?? Nel Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di #lotta, in corso a Sofia, Abraham Conyedo Ruano vola in… - azzurridigloria : ??LOTTA, PREOLIMPICO SOFIA 2021????? Abraham Conyedo, nello stile libero, accede alle finali e conquista il pass olim… - RassegnaZampa : #Lotta Conyedo da urlo a Sofia: conquista la finale nei 97 kg e si qualifica a #tokyo2020 - TheOneAngels : RT @Coninews: ?? SUPER ABRAHAM ?? Nel Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di #lotta, in corso a Sofia, Abraham Conyedo Ruano vola in… - Giordan85377483 : RT @Coninews: ?? SUPER ABRAHAM ?? Nel Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di #lotta, in corso a Sofia, Abraham Conyedo Ruano vola in… -