Ligue 1 2020 2021 | il Lione travolge 4-1 il Lorient

Leggi su sportface

(Di sabato 8 maggio 2021) Il4-1 ilnella sfida valevole per la 36° giornata del campionato di. La prima grande occasione arriva per i padroni di casa al 7?, con Mathis Ryan Cherki che si precipita in area per raccogliere un passaggio filtrante ma il suo tiro in porta viene bloccato dalla scivolata di un difensore avversario. Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, ma nei primi minuti della ripresa ilpassa in vantaggio con la rete di Houssem Aouar (53?) dall’area su cross di Cherki. Il raddoppio arriva con il colpo di testa di Lucas Paqueta (66?), che la piazza sotto la traversa. Bruno sbaglia poi il rigore, ma l’arbitro vede un’irregolarità e lo fa ribattere: il numero 39 non sbaglia la seconda opportunità e porta i suoi sul ...