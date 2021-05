Liga: 0-0 tra Barca e Atletico Madrid. Domani il Real può andare in testa (Di sabato 8 maggio 2021) In Liga Barcellona e Atletico Madrid fanno 0-0 al Camp Nou nella sfida decisiva per il titolo. Con questo pareggio diventa fondamentale il risultato di Domani fra Real Madrid e Siviglia, con una vittoria i Blancos possono andare in vetta alla classifica alla pari con i cugini (gli scontri diretti sono a favore del Real). Nel match del Camp Nou l’Atletico Madrid ha messo in difficoltà i padroni di casa, che hanno trovato un maggiore equilibrio nella ripresa. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) InBarcellona efanno 0-0 al Camp Nou nella sfida decisiva per il titolo. Con questo pareggio diventa fondamentale il risultato difrae Siviglia, con una vittoria i Blancos possonoin vetta alla classifica alla pari con i cugini (gli scontri diretti sono a favore del). Nel match del Camp Nou l’ha messo in difficoltà i padroni di casa, che hanno trovato un maggiore equilibrio nella ripresa. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Barcellona-Atletico Madrid 0-0: Nessun gol tra Barcellona e Atletico Madrid. Finisce 0-0 il match valido per la tre… - SamueleMaccagno : Nessuno riesce a prendere definitivamente il comando della #Liga! Al Camp Nou finisce 0-0 tra Barça e Atleti, che s… - tommcherubini : È 0-0 tra Barça e Atlético in una partita con diverse occasioni importanti, soprattutto per la banda di Simeone. Ri… - sportli26181512 : Alaves-Levante 2-2: Nel match valevole per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, pareggio tra Alaves e… - planetwin365ita : Un weekend che può essere decisivo in #Liga! Il #Barcellona, 2° a pari punti con il #Real, affronta la capolista… -