Libia, il peschereccio Aliseo è a Mazara. Il vescovo al governo: «Facile dire “evitate quelle acque”» (Di sabato 8 maggio 2021) Scortato dalla Guardia costiera italiana, il peschereccio Aliseo ha fatto finalmente rientro in Italia: l’imbarcazione ha attraccato stamattina al porto di Mazara del Vallo. Ad attenderla c’erano i familiari dei membri dell’equipaggio, le autorità cittadine, fra le quali sindaco e vescovo, e gli investigatori, che dovranno fare i rilievi sulla barca, colpita giovedì scorso dai proiettili sparati dalla Guardia costiera libica. «Sono vivo», sono state le prime parole del comandante, Giuseppe Giacalone, che è rimasto ferito alla testa a causa delle schegge di un finestrino. Il peschereccio Aliseo arriva a Mazara Il comandante, che aveva una vistosa fasciatura sul capo, ha lasciato il porto insieme ai suoi familiari, senza rilasciare altre dichiarazioni. «Il comandante ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Scortato dalla Guardia costiera italiana, ilha fatto finalmente rientro in Italia: l’imbarcazione ha attraccato stamattina al porto didel Vallo. Ad attenderla c’erano i familiari dei membri dell’equipaggio, le autorità cittadine, fra le quali sindaco e, e gli investigatori, che dovranno fare i rilievi sulla barca, colpita giovedì scorso dai proiettili sparati dalla Guardia costiera libica. «Sono vivo», sono state le prime parole del comandante, Giuseppe Giacalone, che è rimasto ferito alla testa a causa delle schegge di un finestrino. Ilarriva aIl comandante, che aveva una vistosa fasciatura sul capo, ha lasciato il porto insieme ai suoi familiari, senza rilasciare altre dichiarazioni. «Il comandante ...

