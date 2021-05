La Fiorentina ferma la corsa della Lazio (Di sabato 8 maggio 2021) . Esatto, perchè allo stadio Franchi la partita tra viola e biancocelesti è terminata 2-0. Gli uomini di Inzaghi non sono riusciti a portare a casa i preziosi tre punti e ora l’obiettivo Champions è difficile da raggiungere. Questa 35esima giornata di Serie A è decisamente da cancellare per i capitolini. Bene la Fiorentina che si è rivelata pericolosa fin dall’inizio. Iachini e Inzaghi alla vigilia di Fiorentina – Lazio : com’è andata la partita? La partita è andata sicuramente meglio per la Fiorentina che ottiene la vittoria e i conseguenti tre punti. Questa gara era molto importante per i biancocelesti che avrebbero dovuto vincere per portarsi un passo più vicini alla zona Champions. La squadra guidata da Inzaghi non è però riuscita nell’intento. Il match contro i viola guidati da Iachini è stato davvero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) . Esatto, perchè allo stadio Franchi la partita tra viola e biancocelesti è terminata 2-0. Gli uomini di Inzaghi non sono riusciti a portare a casa i preziosi tre punti e ora l’obiettivo Champions è difficile da raggiungere. Questa 35esima giornata di Serie A è decisamente da cancellare per i capitolini. Bene lache si è rivelata pericolosa fin dall’inizio. Iachini e Inzaghi alla vigilia di: com’è andata la partita? La partita è andata sicuramente meglio per lache ottiene la vittoria e i conseguenti tre punti. Questa gara era molto importante per i biancocelesti che avrebbero dovuto vincere per portarsi un passo più vicini alla zona Champions. La squadra guidata da Inzaghi non è però riuscita nell’intento. Il match contro i viola guidati da Iachini è stato davvero ...

