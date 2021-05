Isabella Potì | «La ricetta della mia crostata perfetta»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 maggio 2021) È la pastry chef del momento, uno dei nomi più apprezzati nel mondo dell’alta cucina: chi, se non Isabella Potì? 26 anni, romana di nascita e cresciuta nel Salento, esperienze in alcuni tra i ristoranti più apprezzati del mondo (un esempio su tutti il Mirazur di Mauro Colagreco a Mentone, primo nella lista dei 50 best restaurant) oltre al suo – Bros a Lecce, con il suo compagno Floriano Pellegrino – insignito poco dopo l’apertura della (prima) stella Michelin, già a 22 anni Isabella Potì è stata inserita nella lista 30 Under 30 di Forbes e ora, mentre è presenza fissa anche in tv, porta avanti diversi progetti a sfondo sociale.