Invecchiamento | attraverso un esame sui capelli possiamo rallentarlo

(Di sabato 8 maggio 2021) Epigenetica. Un termine entrato nel linguaggio della bellezza e del benessere qualche anno fa, quando a seguito di studi e ricerche si è capito chiaramente come l’invecchiamento fosse il risultato non solo della genetica, ma anche di stili di vita e comportamenti. È risaputo, infatti, che la pelle è regolata dal patrimonio genetico che ciascuno riceve in dote alla nascita, dunque da un orologio biologico diverso a seconda dei geni ereditati. Ma le abitudini di vita e anche le emozioni influiscono sul regolare funzionamento cellulare e sul naturale processo di invecchiamento e, quindi, sulla comparsa di alcuni inestetismi, da una parte, e malesseri, dall’altra.