Gp Spagna | Leclerc soddisfatto | quarto posto era il massimo

(Di sabato 8 maggio 2021) "Oggi non potevamo che puntare al, era ilcui potevamo puntare, e ce l'abbiamo fatta. Speriamo in una buona partenza e una buona gara domani". Lo ha detto il pilota della Ferrari ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP… - DespricableMe : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP #Formula… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, #Leclerc sorride: “Il 4° posto è il massimo. Ora buona partenza e speriamo” #F1 #GPSpagna - lovingleclerc2 : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Spagna: 'Contento, abbiamo trovato il ritmo' #SkyMotori #F1 #SpanishGP #Formula… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Leclerc

...n.100 in carriera segnando il miglior tempo con la sua Mercedes nelle qualifiche del Gp di, ... In seconda fila partiranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charlescon la Ferrari, ...Charlessorride: il quarto posto per la Ferrari inera il massimo ottenibile e forse anche qualcosa di più se si considera che una Red Bull, quella di Sergio Perez, scatterà dall'ottava casella.GP Spagna 2021: a che ora inizia la gara e come vederla in tv. Programma TV8 e Sky Seguono in seconda fila l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc. La migliore tra le ...Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna. Charles Leclerc ha conquistato uno straordinario quarto posto nelle qua ...