Fedez-Salvini, niente scontro in tv? Il rapper ha rifiutato per un motivo (Di sabato 8 maggio 2021) Fedez e Salvini non si scontreranno in tv e per questo il leader della Lega ha attaccato il rapper. La verità però è ben altra. Matteo Salvini e FedezNei giorni scorsi ha tenuto banco la diatriba tra Fedez e la Lega. Il rapper milanese, da sempre favorevole al ddl Zan lo ha difeso strenuamente sul palco del concerto del primo maggio. Non si è limitato però solo a quello, ha infatti citato anche delle vecchie frasi di esponenti del carroccio palesemente omofobe. Proprio questo suo discorso era finito nell’occhio del ciclone. Secondo Fedez infatti la Rai avrebbe tentato di censurarlo. Dall’altro lato invece l’emittente di Torino ha accusato il cantante di aver modificato il video della telefonata poi pubblicato sul web per mettere in ... Leggi su chenews (Di sabato 8 maggio 2021)non si scontreranno in tv e per questo il leader della Lega ha attaccato il. La verità però è ben altra. MatteoNei giorni scorsi ha tenuto banco la diatriba trae la Lega. Ilmilanese, da sempre favorevole al ddl Zan lo ha difeso strenuamente sul palco del concerto del primo maggio. Non si è limitato però solo a quello, ha infatti citato anche delle vecchie frasi di esponenti del carroccio palesemente omofobe. Proprio questo suo discorso era finito nell’occhio del ciclone. Secondoinfatti la Rai avrebbe tentato di censurarlo. Dall’altro lato invece l’emittente di Torino ha accusato il cantante di aver modificato il video della telefonata poi pubblicato sul web per mettere in ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Molti di coloro che parlano della legge Zan non l'hanno letta. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su questi… - LegaSalvini : ?? FEDEZ RIFIUTA GLI INVITI AL CONFRONTO TV CON MATTEO SALVINI #Salvini: 'Forse è più comodo fare un monologo e sfug… - LegaSalvini : ++ IN 3 MINUTI IL CAPITANO SPIEGA LA SITUAZIONE SUL DDL ZAN ++ #Salvini: 'Fedez rinuncia al confronto? Forse è più… - Aurorasmile13 : @Emanuel40114038 @Fedez Salvini ma tutto ciò è sbagliato! E rifiutando il confronto fedez non ha fatto altro che co… - KavhOctavia : RT @LegaSalvini: ?? FEDEZ RIFIUTA GLI INVITI AL CONFRONTO TV CON MATTEO SALVINI #Salvini: 'Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al… -