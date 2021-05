F1 GP Spagna Barcellona 2021, Bottas: “In gara saremo molto vicini alla Red Bull” (Di sabato 8 maggio 2021) “È stata una bella battaglia per la pole. Abbiamo un pacchetto molto forte e domani sarà una bella battaglia”. Lo ha dichiarato il pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, dopo il terzo posto conquistato nella qualifica del Gran Premio di Spagna. “In gara saremo molto vicini alla Red Bull – ha aggiunto il finlandese -. Speriamo di poter avere anche qualche possibilità a nostro favore a livello strategico”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “È stata una bella battaglia per la pole. Abbiamo un pacchettoforte e domani sarà una bella battaglia”. Lo ha dichiarato il pilota della Mercedes, Valtteri, dopo il terzo posto conquistato nella qualifica del Gran Premio di. “InRed– ha aggiunto il finlandese -. Speriamo di poter avere anche qualche possibilità a nostro favore a livello strategico”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - blaktruth25 : RT @SkySportF1: ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - sportface2016 : #Formula1 #Bottas dopo il terzo posto conquistato alle qualifiche del #SpanishGP -