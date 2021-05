F1 | Esteban Ocon | “Ho ottime sensazioni con l’Alpine qui a Barcellona | possiamo fare bene in gara”

(Di sabato 8 maggio 2021) Sorpresa? Sicuramente la quinta posizione al termine delle qualifiche del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021 di F1) non era nelle previsioni del. A cogliere questo riscontro è stato il transalpino. Una grande prestazione dell’ex terzo pilota della Mercedes che, in questo weekend, ha trovato un grande feeling con la monoposto anglo-francese. Lo si era già notato nel corso delle prove libere e il time attack odierno è stato una conferma di quanto si fosse già notato.si è tolto la soddisfazione di mettere dietro la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, le McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo e del britannico Lando Norris, la Red Bull del messicano Sergio Perez e soprattutto l’altra Alpine del padrone di casa Fernando Alonso (decimo). “Ho...

Tra di lorocon la Alpine. Settimo posto per Daniel Ricciardo su McLaren che partirà davanti alla seconda guida Red Bull, Sergio Perez , e al compagno di squadra Lando Norris . Decimo ...A seguire(Alpine) e l'altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine). ...Lewis Hamilton conquista la pole position numero 100 in carriera segnando il miglior tempo con la sua Mercedes nelle qualifiche del Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1. Il campione de ...Sorpresa? Sicuramente la quinta posizione al termine delle qualifiche del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021 di F1) non era nelle previsioni dell'Alpine. A cogliere questo riscontro è stato ...