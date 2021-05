Esplosione a Gubbio, una delle due vittime aveva 19 anni e lavorava con un contratto a chiamata (Di sabato 8 maggio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla tragedia di Gubbio – l’Esplosione nella fabbrica di cannabis light – in cui ieri, 7 maggio, hanno perso la vita due persone, e tre – di cui una in modo grave – sono rimaste ferite. Una delle vittime, Samuel Cuffaro, eugubino di 19 anni, è rimasto coinvolto quasi per caso nella deflagrazione. Il giovane, infatti, lavorava sì per la ditta impegnata nella produzione della cannabis, ma operava al piano sottostante a quello interessato dallo scoppio. Si occupava del lavaggio della materia prima, al pianterreno, mentre l’Esplosione è avvenuta al primo piano, dove le infiorescenze di canapa venivano sottoposte ai trattamenti chimici necessari per abbassarne il principio attivo. I solventi, di varia natura, utilizzati per il processo chimico ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla tragedia di– l’nella fabbrica di cannabis light – in cui ieri, 7 maggio, hanno perso la vita due persone, e tre – di cui una in modo grave – sono rimaste ferite. Una, Samuel Cuffaro, eugubino di 19, è rimasto coinvolto quasi per caso nella deflagrazione. Il giovane, infatti,sì per la ditta impegnata nella produzione della cannabis, ma operava al piano sottostante a quello interessato dallo scoppio. Si occupava del lavaggio della materia prima, al pianterreno, mentre l’è avvenuta al primo piano, dove le infiorescenze di canapa venivano sottoposte ai trattamenti chimici necessari per abbassarne il principio attivo. I solventi, di varia natura, utilizzati per il processo chimico ...

