Draghi vuol riaprire: "Ma usiamo la testa" (Di sabato 8 maggio 2021) Ripartenza del Paese e turismo tra i temi affrontati da Mario Draghi a Porto nel corso della conferenza stampa della riunione ministeriale del G20 Turismo Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Ripartenza del Paese e turismo tra i temi affrontati da Marioa Porto nel corso della conferenza stampa della riunione ministeriale del G20 Turismo

Advertising

Letenebredinot1 : @borghi_claudio @enzo2308 @4everAnnina @olindocervi ... Lo chieda a draghi. Qui ci sono tanti tasselli che non comb… - dimarisa : RT @Mariano_Amelio: @LaNotiziaTweet Se ha denunciato vuol dire che: -#Renzi non se l'aspettava -l'incontro non era casuale e non si tratta… - pepmusicdream : @BenedettaFrucci E cosa vorresti fare, bombardare di nuovo la Libia come 10 anni fa? C'è stato Draghi recentemente… - MatMaz72 : RT @tullio4173: Io più penso a questo inetto e più mi incazzo con Draghi che lo ha tenuto in un ministero così importante ben sapendo dell'… - tullio4173 : Io più penso a questo inetto e più mi incazzo con Draghi che lo ha tenuto in un ministero così importante ben sapen… -