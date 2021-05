Draghi e il lavoro | il Recovery ha un grosso guaio

(Di sabato 8 maggio 2021) C’è un piccolo mistero che riguarda il mastodontico Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) consegnato venerdì scorso dal governo alla Commissione europea. Quel mistero riguarda un numero non particolarmente valorizzato da parte dei ministri dell’esecutivoche coincide con quella che è la previsione fatta dai tecnici del governo sull’impatto che avrà il Pnrr sull’occupazione italiana dei prossimi sei anni. Mario– che ieri al social summit a Oporto in Portogallo ha affermato che “con il Piano nazionale di ripresa e resilienza cambieremo il mercato delin Italia” – nel presentare il Pnrr ha detto che nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo del nostro paese sarà almeno “del 3,6 per cento più alto rispetto all’andamento tendenziale” mentre “l’occupazione salirà, rispetto allo ...

Advertising

sole24ore : Ue, Draghi: «Mercato del lavoro ingiusto, penalizza giovani e donne» - VittorioSgarbi : Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il mercato del lavoro è ingiusto, ostacola la crescita. Avvantaggia i garantiti a spese dei non garantiti, donne e giovani' #ANSA - AntonellaColoru : RT @SimoneFana: L'allievo di Federico Caffè, Presidente del Consiglio, Mario Draghi sostiene che c'è una divaricazione tra lavoratori garan… - GiampieroBarale : Draghi vuole il Welfare europeo: “Non lasciare nessuno indietro” | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi lavoro

L'Italia che resiste rischia il posto di, se esercita la professione medica o quella ... Ed ecco: vaccini a tappeto, e ancora niente cure domiciliari. Lo scandalo delle cure negate è la ...da casa, boom di strumenti per controllare i dipendenti da remoto Il senso della parola '... Covid,: lo Stato c'è e ci sarà. E sui vaccini: abbiamo preso iniziative... Il presidente del ...Mario Draghi partecipa al ‘ Social summit’ di Oporto per lanciare un messaggio chiaro: “Il sogno europeo e’ di garantire che nessuno venga lasciato indietro”. Ma per rincorrere questo sogno dopo il Co ...BORGO VALBELLUNA - La vertenza Acc continua tenere accesa la protesta. Ieri le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Cigl hanno scritto al Ministero dello sviluppo economico chiedendo ...