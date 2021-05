Crisi RSA, De Palma (Nursing Up): «Dopo la Lombardia anche la Toscana a rischio tracollo». (Di sabato 8 maggio 2021) «Dopo la Lombardia anche in Toscana la carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l’unica Regione in cui si è acuita la Crisi toccando l’acme». La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è legata ai turni massacranti, a contratti anche peggiori di quelli pubblici ed a stipendi bassi, ma se non ci si sveglia presto anche il posto nelle aziende sanitarie sarà “di passaggio”, perché gli infermieri vengono corteggiati all’estero, con stipendi lauti e valorizzazione professionale degna delle loro responsabilità». La denuncia di Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Sindacato Nursing Up. «A rischio seimila posti letto in tutta la Regione. Come ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) «lainla carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l’unica Regione in cui si è acuita latoccando l’acme». La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è legata ai turni massacranti, a contrattipeggiori di quelli pubblici ed a stipendi bassi, ma se non ci si sveglia prestoil posto nelle aziende sanitarie sarà “di passaggio”, perché gli infermieri vengono corteggiati all’estero, con stipendi lauti e valorizzazione professionale degna delle loro responsabilità». La denuncia di Antonio De, Presidente Nazionale del SindacatoUp. «Aseimila posti letto in tutta la Regione. Come ...

