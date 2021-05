Covid, pressione ospedaliera in calo: in diminuzione ricoverati e terapie intensive. DATI (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute dell’8 maggio, si registrano 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi. La percentuale dei positivi è al 3%.I morti sono 224. Positivi i DATI sui ricoveri e le terapie intensive occupate: entrambi sono ancora in calo con un trend che prosegue quasi senza sosta da settimane Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute dell’8 maggio, si registrano 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi. La percentuale dei positivi è al 3%.I morti sono 224. Positivi isui ricoveri e leoccupate: entrambi sono ancora incon un trend che prosegue quasi senza sosta da settimane

Covid: Sissa, miglioramento Fvg, si attende esito riaperture La pressione sulle strutture sanitarie si mantiene stabile ad un livello ben al di sotto delle ... E', in sintesi, l'analisi scientifica settimanale sull'andamento del Covid e le previsioni per la ...

